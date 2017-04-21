В Могилеве вынесен приговор убийце двух человек

Местная жительница поутру собралась ехать на дачу, стала спускаться вниз по ступенькам и на одном из лестничных пролетов увидела страшную картину — возле мусоропровода лежали полураздетые люди. Лужи крови и раны на горле. Вскоре жильцы дома испытали очередной шок — убийцей оказался их сосед. «Хороший мужик», о котором никто и слова дурного сказать не мог….

Виктору Громову (по этическим соображениям фамилии в материале изменены) 36 лет. Обычный человек, из тех, о которых говорят: ни в чем предосудительном замечен не был, адекватный, не агрессивный. Женат, в семье подрастает ребенок. На работе тоже полный порядок. Официально трудился в России мастером по установке и эксплуатации лифтового оборудования. Хорошо зарабатывал. В общем, все у него было для счастья. До 7 сентября.

В то утро Виктор поссорился с женой. Крепкого спиртного он не употреблял, но время от времени позволял себе пропустить несколько стаканчиков пивка. Что жене категорически не нравилось. Увидев его с бутылкой, она стала ворчать. Дескать, лучше делом занялся бы. Слово за слово — супруги повздорили, и любимая ушла, хлопнув дверью. Уже с работы позвонила на мобильный сыну: «Домой после тренировки не возвращайся, зайдешь ко мне, сегодня переночуем у бабушки». Уход «в воспитательных целях» практикуют многие дамы. Думают, у мужа будет время покаяться, сделать работу над ошибками, соскучиться, наконец. Но все произошло с точностью до наоборот. Виктор сделал не работу над ошибками, а ошибку, которую уже не исправить.

Конечно, не супруга Громова виновна в том, что произошло. Да он и сам сегодня не может понять, как из спокойного уравновешенного человека превратился в убийцу. И что именно стало последней каплей, побудившей его схватиться за нож.

А началось все с того, что Виктора, оставшегося вечером в одиночестве, потянуло к приятелям. Вместе они выпили еще пивка. А когда Громов распрощался с ними и возвращался домой, заметил на лестничной клетке, между первым и вторым этажами, двоих незнакомцев. Неопрятные, нетрезвые. Виктор сразу сообразил — это не чьи-то запоздалые гости. В их подъезд пробрались бомжи. Трогать их не стал, но один из чужаков сам «зацепил» его: «Эй, ты, дай закурить». Громов нервно отмахнулся: «Не курю, да и шли бы вы отсюда». И вроде до конфликта не дошло, хозяин уже зашел в общий тамбур, закрыл за собой дверь. Только мужики как на грех не успокоились. За спиной Виктор услышал: «Что, струсил? Давай, выходи». Глупость, оброненная случайно, имела роковые последствия. Виктор вернулся. С ножом в руках, который прихватил на кухне. Стоило одному из бомжей приблизиться к нему, как здоровяк Громов — в свое время он занимался вольной борьбой и теперь держал себя в форме — рассек кухонным тесаком воздух. И к нему под ноги упали сразу два обмякших тела.

Следователь по особо важным делам следственного управления УСК по Могилевской области Владимир Доморацкий, который вел это дело, уточняет:

— О том, как все происходило, известно со слов самого Громова. У «другой стороны» уже нет шансов оправдаться. Виктор уверял, что не хотел никого лишать жизни, что на лестничной клетке было темно и бил он не прицельно. Время действительно было позднее — за полночь. Громов — мужчина крепкий, одним ударом зацепил сразу двоих. Одному разрезал лицо, другому шею. Видел или нет кровь, неизвестно. Помнит только, что после, разъяренный, еще попинал их ногами, несколько раз ударил ножом — в шею, поясницу, после чего оттянул к мусоропроводу и оставил на лестничной клетке.

До утра пострадавшие не дотянули. Позже следствие установит их личности. Одному, уроженцу Чаусского района, было 42 года, другому, могилевчанину, — 48: пили, воровали, сидели. И такая жизнь им, похоже, нравилась. Во всяком случае, когда одного из приятелей — Александра — после очередной отсидки отыскала сестра, тот категорически отказался к ней перебираться, а тем паче кодироваться и устраиваться на работу. Предпочитал вести кочевой образ жизни. Даже помыться, сменить одежду приезжал к родне раза 2—3 в год. Его «попутчик» Геннадий, впрочем, пытался «выправиться». После смерти матери продал квартиру в Могилеве, переехал с возлюбленной на село. Купил приличный дом, сделал в нем ремонт, обзавелся новой мебелью, дорогой техникой. Но когда его однажды «раскупорило», стал пропивать все, что сам же наживал. Дошло до того, что собственноручно обрезал в доме и продал батареи. Когда на пожаре погибла его дама, «пропал» совсем. Вернулся в Могилев, бродяжничал. На жизнь зарабатывал тем, что время от времени прибивался к цыганам: пас их коней, выполнял кое-какую работу по дому.

Все знают: у асоциальных личностей больше шансов умереть не своей смертью. Сколько их упилось суррогатным алкоголем или замерзло где-то в подворотне. Но речь не об этом. А о том, как случайная встреча в одночасье сломала сразу несколько жизней, искалечила несколько судеб.

Люди, верящие в то, что в мире есть вещи за пределами нашего разума, могли бы отыскать в произошедшем мистическую составляющую. Дескать, встреча этих троих была предрешена свыше. Виктор в тот день действительно не должен был находиться в Могилеве. Уже собирался уезжать, но ему позвонили из России и попросили задержаться на несколько дней. Были и другие странные стечения обстоятельств. Только стоит ли ссылаться на рок, мистику и прочие обстоятельства там, где причина трагедии лежит на поверхности? И именуется она банальной несдержанностью. Что называется, эмоции разум застили. За эмоции Громову теперь придется расплачиваться. По приговору Могилевского областного суда Виктор 21 год проведет в исправительной колонии усиленного режима.

Самое печальное, что таких, как Громов, немало. Почти в каждой милицейской сводке фигурируют граждане, которые заводятся с пол-оборота: чьи-то мужья, жены, сыновья, отцы… Они и раньше выясняли отношения. Но как-то тише, «по-семейному». Теперь чуть что хватаются за ножи, топоры. Мораль проста: хорошо бы всем нам, прежде чем что-то сделать на эмоциях, сто раз подумать о том, чем это аукнется. И не лезть на рожон, даже если в тот момент кажется, что правда на нашей стороне.