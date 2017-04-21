«Ювенальный фашизм»: На Урале опека обманом изъяла у матери троих детей

Изъятием троих детей закончилось посещение социальными службами города Миасса Челябинской области дома многодетной матери. Органам опеки не понравились жилищные условия, женщина была на работе, дети находились под присмотром бабушки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в миасском местном отделении общественной организации «Родительское Всероссийское Сопротивление».

19 апреля в поселке Ленинск Миасского городского округа у Раисы Сибагатуллиной представители социальной защиты забрали троих малолетних детей. Самому старшему из них в июне исполняется три года, младшему нет и полугода. Мать в это время находилась в Миассе на работе. Дома была бабушка детей.

Не предъявляя никаких документов и постановления об отобрании, детей изъяли и увезли. По словам Раисы, она встретила машину с представителями опеки и ее детьми по дороге домой. Работники соцзащиты ее узнали, но не остановились.

На следующий день в управлении социальной защиты Миасса Раису уверили, что детей у нее забрали временно и отдадут их по первому требованию, когда она улучшит жилищные условия. Попросили ее подписать бумаги о добровольной передаче детей под опеку соцзащиты, что Раиса, ничего не подозревая, и сделала. Позже она спохватилась и от знакомой узнала, что есть организация которая может помочь в возвращении детей.

В настоящее время детей разделили и поместили в разные детские учреждения. Сегодня, 21 апреля, матери позвонили и сообщили, что у самого младшего ребенка обнаружена пневмония. Однако, как она уверяет, на момент отобрания ребенок легко кашлял, а врач, который был за день до этого, диагностировал лишь простуду. Легкие и бронхи ребенка были чистыми.

Маму до детей не допускают, пока она не пройдет достаточно большую медицинскую комиссию. Нужно отметить, что у семьи низкие доходы. За долги было отключено электричество и теперь Сибагатуллиным предъявлен достаточно большой счет за электричество. Если в кратчайшие сроки он не будет оплачен, дело будет передано в суд. В этом случае возврат детей станет более затруднительным, если вообще возможным.

Оперативно получить комментарий у руководителя опеки города Миасса Елены Липовой корреспонденту ИА REGNUM не удалось, ни один телефон социальной службы не отвечал.

Напомним, это не первый случай отобрания детей в поселке Ленинск. В основном, поводом к этому служит бедность семей и, как следствие, недостаточно обустроенный быт. Под предлогом защиты права ребенка на благоустроенную жизнь их помещают в детские учреждения, зачастую разлучая их между собой, а также передают на воспитания в другие семьи, выплачивая тем достаточно крупные пособия.

Отметим, одними из приемов, применяемых органами опеки в Челябинской области является запугивание и уговоры отдать детей по доброй воле. Матери изымаемых детей, рассчитывая, что им будет помощь, подписывают документы по передаче детей, а после этого не могут вернуть их обратно, так как социальные службы требуют собрать различные справки. Получить сразу документы, как правило, матери не могут, и процесс возврата детей затягивается на продолжительное время. В это время дети, пребывающие в детских учреждениях, нередко получают заболевания, которых раньше у них не было, известны и случаи, когда в приютах дети погибали.