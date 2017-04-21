Новосибирские полицейские сняли наркодилера с дерева

Как рассказали «РГ» в пресс-службе регионального ГУ МВД, подозреваемого стражи порядка «взяли» с поличным.

Ловкий 19-летний наркодилер оставлял тайники в лесных массивах — взбираясь на деревья, он закреплял разовые дозы «синтетики» и гашиша на ветках. Молодой парень недавно приехал в Новосибирск из соседнего региона и быстро нашел себе криминальный заработок. Забирал «оптовые» партии наркотиков, фасовал их на мелкие дозы и бесконтактно распространял среди «клиентов».

Полицейские сняли подозреваемого с дерева в Калининском районе Новосибирска как раз тогда, когда он старательно приматывал к ветке очередной пакетик с «дурью». При себе у верхолаза было два свертка с синтетическим наркотиком, общим весом в пять граммов. Как оказалось, это была лишь малая часть его «товара» — на съемной квартире в Октябрьском районе под кухонной раковиной он хранил 1,4 килограмма запрещенного белого порошка, а также 19 граммом гашиша и упаковочный материал.

Количество «синтетики», по оценкам правоохранителей, потянуло бы на десять тысяч разовых доз — примерно миллион рублей противозаконного заработка. Подозреваемый уже заключен под стражу. По статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере ему грозит наказание вплоть до пожизненного срока.