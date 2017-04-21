В Добрянском районе трое рыбаков дрейфовали на льдине

Сотрудники Государственной инспекции маломерных судов (ГИМС) Добрянского района организовали спасательную операцию в ночь на 21 апреля.

Трое рыбаков дрейфовали по Каме на льдине, которую оторвало от берега. Любители рыбалки вышли на лёд поздно вечером. Когда льдину площадью 50 кв.м оторвало от берега и начало уносить в сторону Пермской ГРЭС, горе-рыбаки начали звонить своим знакомым, а те связались с единой диспетчерской службой (ЕДДС). В темноте рыбаки фонариками подавали сигналы о помощи.

Старший инспектор ГИМС Добрянского района Юрий Лихачёв и сотрудники ЕДДС приняли решение направить на место происшествия аэробот частного предпринимателя. Несмотря на непогоду, сотрудники фирмы вышли на лёд на своём судне и доставили рыбаков на берег. Оказалось, что это не первый для них опыт по вызволению горе-рыбаков.

«Несмотря на предупреждения об опасности выхода на лед, а также о неблагоприятных погодных явлениях, рыбаки ночью выходят на водоемы, подвергая опасности не только свою жизнь, но и жизнь того, кто их спасает. Ежедневно мы призываем граждан соблюдать правила безопасности, и не выходить на лед!, — комментирует ситуацию начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пермскому краю.