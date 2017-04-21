В Добрянском районе трое рыбаков дрейфовали на льдине
Спасать любителей подлёдного лова пришлось сотрудникам частной фирмы.
Спасать любителей подлёдного лова пришлось сотрудникам частной фирмы.
Сотрудники Государственной инспекции маломерных судов (ГИМС) Добрянского района организовали спасательную операцию в ночь на 21 апреля.
Трое рыбаков дрейфовали по Каме на льдине, которую оторвало от берега. Любители рыбалки вышли на лёд поздно вечером. Когда льдину площадью 50 кв.м оторвало от берега и начало уносить в сторону Пермской ГРЭС,
Старший инспектор ГИМС Добрянского района Юрий Лихачёв и сотрудники ЕДДС приняли решение направить на место происшествия аэробот частного предпринимателя. Несмотря на непогоду, сотрудники фирмы вышли на лёд на своём судне и доставили рыбаков на берег. Оказалось, что это не первый для них опыт по вызволению горе-рыбаков.
«Несмотря на предупреждения об опасности выхода на лед, а также о неблагоприятных погодных явлениях, рыбаки ночью выходят на водоемы, подвергая опасности не только свою жизнь, но и жизнь того, кто их спасает. Ежедневно мы призываем граждан соблюдать правила безопасности, и не выходить на лед!, — комментирует ситуацию начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пермскому краю.