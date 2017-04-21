Челябинка попала в больницу, выпав из открытой двери маршрутки

Авария произошла в пятницу, 21 апреля, в 08 часов 40 минут напротив дома № 89 по улице Бажова. Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГИБДД города, водитель маршрутки № 86 при начале движения допустил падение пассажирки из открытой двери салона автобуса.

64-летнюю пострадавшую госпитализировали. Известно, что водитель автобуса за прошедший год дважды попадал в поле зрения сотрудников ГИБДД.