В Пермском районе сгорел дачный дом и четыре бани

Как сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю, огонь почти уничтожил один дачный дом, четыре бани и еще три строения.

Пострадавших нет. Сотрудники пожарной охраны не допустили дальнейшего распространения огня. Причина пожара устанавливается.