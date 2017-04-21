В Пермском районе сгорел дачный дом и четыре бани
21 апреля около шести утра в Лобановском сельском поселении недалеко от Кольцово случился пожар в дачном доме. Огонь быстро перекинулся на соседние строения.
21 апреля около шести утра в Лобановском сельском поселении недалеко от Кольцово случился пожар в дачном доме. Огонь быстро перекинулся на соседние строения.
Как сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю, огонь почти уничтожил один дачный дом, четыре бани и еще три строения.
Пострадавших нет. Сотрудники пожарной охраны не допустили дальнейшего распространения огня. Причина пожара устанавливается.