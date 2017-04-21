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11:43 (мск), источник: Новости Перми

В Пермском районе сгорел дачный дом и четыре бани

21 апреля около шести утра в Лобановском сельском поселении недалеко от Кольцово случился пожар в дачном доме. Огонь быстро перекинулся на соседние строения.

Как сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю, огонь почти уничтожил один дачный дом, четыре бани и еще три строения.

Пострадавших нет. Сотрудники пожарной охраны не допустили дальнейшего распространения огня. Причина пожара устанавливается.

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