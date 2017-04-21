Омский следком запретил подросткам самим искать педофилов и маньяков

Следователи составили памятку для подростков о том, как необходимо себя вести при встрече с маньяком.

«На любые домогательства незнакомого мужчины необходимо реагировать резко, чтобы обратить внимание окружающих. Любые резкие движения и громкий голос привлекут внимание. Можно попросить о помощи, громко закричать “Пожар!” и т.д., то есть необходимо привлечь внимание других лиц», — сообщает пресс-служба ведомства.

Более того, по мнению силовиков, не стоит соглашаться на оказание помощи со стороны незнакомцев, и как можно быстрее прекратить общение с неизвестным. Также, если нападающий применяет силу, необходимо как можно громче привлечь к себе внимание прохожих. Если возможности защитить себя нет, необходимо брыкаться, кусаться и всячески пытаться освободиться.

Также имеет смысл начать звонить в полицию при самом нападающем — сказать, что к тебе пристают на улице и назвать адрес или же позвонить по короткому номеру Следственного управления «Ребенок в опасности!» 123. Однако ни в коем случае не надо самим искать педофилов и маньяков.

«Ни в коем случае не следите за извращенцем и не проводите собственное расследование», — сообщает пресс-служба ведомства.

Не стоит и в одиночку гулять по темным переулкам и аллеям, а лучше все время находится рядом со старшими.