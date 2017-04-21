Водитель ВАЗ сбил насмерть трехлетнюю лосиху в Чкаловском районе Нижегородской области.

Как сообщили в комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области, происшествие произошло 14 апреля 2017 года в 19.30 на втором км от трассы Нижний Новгород — Иваново на территории Чкаловского района.

«Наезд на животное совершил водитель автомобиля марки ВАЗ, сам водитель не пострадал, личность его установлена. В настоящее время идет сбор материала для предъявления соответствующего иска страховой компании», — сообщил ведущий охотовед госохотнадзора Михаил Монаков.

Кстати, с начала 2017 года зарегистрировано уже пять ДТП с участием диких животных.

«Основная часть происшествий связана с наездом автомобилей на лося, большинство подобных ДТП происходит в темное время суток. Движение лосей наиболее активно весной, особенно в мае, когда у лосих происходит отел, а прошлогодние лосята — уже молодые лоси — уходят от матери, ищут свою территорию, а также в сентябре-октябре, когда у самцов начинается брачный период», — подчеркнул руководитель комитета госохотнадзора Нижегородской области Николай Бондаренко.

Как сообщалось ранее, первый в 2017 году факт гибели лося в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе «Нижний Новгород — Саратов» был зафиксирован в Шатковском районе в январе.

Согласно информации, водитель автомобиля скрылся с места ДТП.