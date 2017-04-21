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12:37 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Четвероклассница не вернулась домой с вечерней прогулки в Иркутской области

Полицейские в течение нескольких часов разыскали без вести пропавшую девочку.

11-летняя девочка накануне, 20 апреля, не вернулась домой с вечерней прогулки в поселке Жигалово в Иркутской области. Сотрудники полиции вели поиски пропавшей ночью, утром ее разыскали живой и здоровой. Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят со школьницей профилактическую беседу. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сегодня ночью, 21 апреля, в дежурную часть отдела полиции в поселке Жигалово МО МВД России «Качугский» поступило сообщение от местной жительницы. Женщина рассказала, что с вечерней прогулки домой не вернулась ее 11-летняя дочь. Четвероклассница ранее всегда приходила с улицы в положенный срок.

«Для поисков девочки были организованы группы из числа полицейских и знакомых без вести пропавшей. Сотрудники полиции проверили места скоплений молодежи, детские площадки, осуществлялось патрулирование улиц. Были опрошены одноклассники и друзья девочки. Проделанная работа принесла свои плоды», — отметили в ведомстве.

Около 08.00 утра сотрудники уголовного розыска нашли девочку дома у двоюродной сестры. Как пояснила школьница, поздно вечером она заигралась с родственницей и решила остаться у нее переночевать.

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