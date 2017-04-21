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12:06 (мск), источник: РИА Новости

На Урале предъявили обвинение мужчине, бившему сына головой об асфальт

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Следователи предъявили обвинение по статье «покушение на убийство малолетнего» жителю Екатеринбурга, который, по версии следствия, попытался разбить голову об асфальт своему малолетнему сыну на глазах у прохожих, сообщает СК РФ.

Источник: РИА Новости

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил региональному следственному управлению ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу жителю Екатеринбурга, подозреваемому в попытке убить собственного сына.

«Следственными органами СК РФ по Свердловской области 39-летнему ранее судимому жителю города Екатеринбурга предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, пв" ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего), — говорится в сообщении.

Также, по данным ведомства, для тщательного расследования уголовного дела и выяснения всех обстоятельств, которые могли способствовать случившемуся, по указанию руководства регионального следственного управления СК России создана усиленная следственная группа. В настоящее время следователи ходатайствуют об аресте обвиняемого.

Как отметили в СК, следователи оценят действия медицинских работников и правоохранительных органов — «насколько оперативно сработали соответствующие службы, и насколько своевременно одни уведомили соответствующий орган о преступлении в отношении малолетнего, а другие — отреагировали на это вопиющее преступление против абсолютно беззащитного ребёнка». В СК подчеркнули, что это должно было быть сделано незамедлительно.

Кроме этого, следственные органы планируют тщательно изучить роль органов системы профилактики, ненадлежащая работа которых могла привести к преступлению, а также к нарушению прав других детей в данной семье. Здесь следователи намерены оценить, насколько полными и своевременными были меры по выяснению необходимости постановки семьи на профилактический учёт.

Установлено, что семья на профилактическом учете не состояла, оба родителя являются работающими. Обвиняемый вместе со своей сожительницей и тремя малолетними детьми (две девочки и один мальчик) проживает в Екатеринбурге.

Инцидент произошел вечером 19 апреля на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Красных командиров в Екатеринбурге. По версии следователей, пьяный 39-летний мужчина несколько раз ударил головой об асфальт своего сына 2012 года рождения. Действия гражданина пресекли прохожие. Ребенка госпитализировали. Подозреваемого задержали.

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