Следователи заинтересовались коллекторами, угрожавшими тагильчанке расправой из-за долгов отчима

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Как уточнили в ведомстве, в рамках проверки следователями будет проведен комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося и дачу ситуации объективной правовой оценки.

Отметим, что проверка пройдет в рамках уже расследуемого уголовного дела по статье «Самоуправство», возбуждённого после того, как коллекторы в феврале прошлого года угрожали екатеринбуржцам, повредили замок двери в квартире, телефонный и интернет-кабели.

«Правоохранительные органы региона и в дальнейшем намерены вести непримиримую борьбу с любыми нарушениями закона, в частности, допускаемыми коллекторскими организациями, сотрудники которых в ряде случаев, видимо, забывают о том, что любые вопросы в правовом государстве должны решаться только в рамках закона, на основе уважения прав и достоинства личности, недопустимости нарушения общественного правопорядка», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, отчим тагильчанки имеет перед микрофинансовой организацией долг в размере 11,6 тыс. руб. Коллекторы начали звонить женщине по ночам и угрожать расправой. Также они угрожали ей по смс.