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12:12 (мск), источник: Uralpress.ru

Бывшего замглавы Чебаркуля отправили в СИЗО

Чебаркульский городской суд избрал меру пресечения бывшему замглавы Чебаркуля Олегу Соловьеву, обвиняемому в получении взяток. Экс-чиновник отправлен в СИЗО.

По ходатайству следователя Соловьеву избрана мера пресечения на два месяца — он пробудет под стражей до 19 июня.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», Олег Соловьев был уволен с работы после прокурорского представления: чиновник представил неполные сведения о своих доходах и доходах жены за 2015 год.

По данным СУ СКР по Челябинской области, в 2016 году Олег Соловьев получил взятку в виде услуг имущественного характера от местного предпринимателя на сумме более 100 тысяч рублей — чиновнику в Чебаркуле была предоставлена квартира для проживания.

За данную услугу Соловьев содействовал бизнесмену в заключении муниципальных контрактов по благоустройству, создавая препятствия для участия в конкурсах других предпринимателей. Также, в 2016 году другой предприниматель оплатил за чиновника административный штраф в сумме 15 тысяч рублей за нарушения им финансовой дисциплины, за что Соловьев способствовал ему в заключении муниципальных контрактов без проведения конкурсов.

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