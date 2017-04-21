Две туристки сгорели заживо в арендованном гостевом домике в Сочи

Краснодар, 21 апреля, KrasnodarMedia.

Следственный отдел Лазаревского района Краснодарского края возбудил уголовное дело по факту гибели в пожаре двух туристок и главной подозреваемой стала жительница Сочи, сдававшая курортным гостьям верхний этаж 3-этажного дома. 16 марта 2017 года в магазинчике, расположенным вплотную к жилому дому, и также принадлежавшем местной предпринимательнице, вспыхнул пожар. Огонь быстро перекинулся на жилое строение и заблокировал выход. Из-за отсутствия эвакуационного выхода, у туристок не было шанса спастись, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ Краснодарского края.

«Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по краю по результатам проверки возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая подозревается в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, повлекшей по неосторожности смерть двух лиц (ч.3 ст. 238 УК РФ).

По версии следствия, женщина является собственником 3-этажного жилого дома в поселке Лоо, который фактически использовался как гостевой дом, предоставляя гражданам услуги на возмездной основе по временному проживанию. Также ей принадлежало соседнее нежилое строение по улице Декабристов, в котором располагался магазин детских товаров. При этом в нарушение норм действующего законодательства в качестве индивидуального предпринимателя на учете в налоговом органе женщина не состояла. Кроме того, расстояние между магазином и жилым домом составляло в несколько раз меньше, чем предусматривают строительные нормы и правила.

16 марта 2017 года в помещении магазина произошло возгорание, после чего пламя перешло на деревянную мансарду дома. Ввиду пожара и допущенных нарушений требований пожарной безопасности проживавшие в комнате на верхнем этаже 2 женщины не смогли покинуть горящее помещение и погибли, поскольку единственный выход был заблокирован возникшим пожаром, а эвакуационный выход отсутствовал.