В Самаре под видом косметических средств продавали «фанфурики»
В Самаре полицейские пресекли незаконную торговлю «фанфуриками», сообщает
В Самаре полицейские пресекли незаконную торговлю «фанфуриками», сообщает
«Фанфурики» продавали под видом косметических средств в киоске на улице Георгия Димитрова. При этом сотрудники торговой точки знали об установленных ограничениях на их продажу. Из киоска правоохранители изъяли около 10 литров спиртосодержащей продукции.
В отношении владельца киоска полицейские составили протокол об административном правонарушении по статье «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена».