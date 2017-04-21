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12:12 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре под видом косметических средств продавали «фанфурики»

В Самаре полицейские пресекли незаконную торговлю «фанфуриками», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

«Фанфурики» продавали под видом косметических средств в киоске на улице Георгия Димитрова. При этом сотрудники торговой точки знали об установленных ограничениях на их продажу. Из киоска правоохранители изъяли около 10 литров спиртосодержащей продукции.

В отношении владельца киоска полицейские составили протокол об административном правонарушении по статье «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена».

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