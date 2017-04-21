Сотрудница бассейна в Татарстане получила условный срок за гибель ребенка

Следственное управление СКР по Татарстану сообщает в пятницу, что суд признал женщину виновной по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, днем 19 ноября 2016 года в городе Набережные Челны во время купания в бассейне «Афина» некоммерческого партнерства «Культурно-деловой комплекс» утонула одиннадцатилетняя девочка. Она пришла в бассейн впервые вместе с подругой. Во время купания девочка обнаружила исчезновение сверстницы и сообщила об этом инструктору.

Выяснилось, что инструктором в этот день был 16-летний школьник, он был неофициально трудоустроен в бассейн. Несмотря на отсутствие квалифицированного специалиста, Н. Мавренкова, опасаясь потерять прибыль, приняла решение оставить инструктором несовершеннолетнего.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.