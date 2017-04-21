560 населенных пунктов без электроэнергии на юге и в центре республики

Тяжелая ситуация в Криулянском, Страшенском, Оргеевском, Чимишлийском, Леовском, Хынчештском, Кантемирском, Каушанском, Штефан-водском районах, а также в столичных пригородах.

По данным министерства транспорта закрыто движение по некоторым трассам в центре и на юге республики.

В приоритетном порядке службы работают над главными улицами и въездами в город, в том числе:

a) Сектор Буюканы — ул. Василе Лупу — ул. Тудор Владимиреску — ул. Иона Крянгэ — бульвар Штефан чел Маре

b) Сектор Рышкановка — Московский бульвар — ул. Киев — бульвар Ренаштерий — бульвар Григоре Виеру — ул. Митрополит Бэнулеску Бодони

c) Сектор Ботаника — ул. Мунчештская

d) Сектор Centru — ул. Василе Александри — Хынчештское шоссе — ул. Миорица — ул. Gheorghe Георге Асаки — ул. Измаил.

В расчистку дорог включены 230 единиц техники.