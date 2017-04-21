Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Чудес не бывает: как я лечила варикозное расширение вен
$600 млн заработала не самая богатая женщина России
В соцсети обсуждают фото Анны Седоковой через неделю после родов
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
Франция ищет женщину. Какой должна быть первая леди?Последние пять лет Франция живет без первой леди. Однако скоро все изменится
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
Россиян освободят от проверок счетчиков
В Ялте появились новостройки за миллион рублей
Разведка США рассказала, что ждет мир в ближайшие 3 месяца – СМИ
Боец ВСУ показал, как пулеметы прошивают блокпосты
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
СМИ: 66-летняя Ирина Алферова заметно помолодела
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
22Цвет нации
14«Дарю тебе звезду»
15Роботы в Пальмире
12:29 (мск), источник: Publika.md

560 населенных пунктов без электроэнергии на юге и в центре республики

560 населенных пунктов в 22 районах страны отключены от электроснабжения. Такие данные приводит СЧС и компания «Gaz Natural Fenosa».

Источник: Publika.md

Тяжелая ситуация в Криулянском, Страшенском, Оргеевском, Чимишлийском, Леовском, Хынчештском, Кантемирском, Каушанском, Штефан-водском районах, а также в столичных пригородах.

Читайте также
Национальные трассы заблокированы

По данным министерства транспорта закрыто движение по некоторым трассам в центре и на юге республики.

В приоритетном порядке службы работают над главными улицами и въездами в город, в том числе:

a) Сектор Буюканы — ул. Василе Лупу — ул. Тудор Владимиреску — ул. Иона Крянгэ — бульвар Штефан чел Маре
b) Сектор Рышкановка — Московский бульвар — ул. Киев — бульвар Ренаштерий — бульвар Григоре Виеру — ул. Митрополит Бэнулеску Бодони
c) Сектор Ботаника — ул. Мунчештская
d) Сектор Centru — ул. Василе Александри — Хынчештское шоссе — ул. Миорица — ул. Gheorghe Георге Асаки — ул. Измаил.

В расчистку дорог включены 230 единиц техники.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+18°
полупрозрачная облачность
757 мм рт. ст.
нормальное
94 %
очень высокая
2 м/с
легкий ветер
В Хабаровске напали на приемную ФСБ
Дворкович предложил ввести для чиновников «право на ошибку»
Минобороны прокомментировало перемещение техники к границам КНДР
Госдума приняла закон о переходе бюджетников на карты «Мир»
Россиянин задержан в Германии по подозрению в теракте
Умерла еще одна пострадавшая при теракте в Петербурге
Рекордная подлодка-гигант встанет на службу ВМФ России
Спорт
В Европу без Ибрагимовича: обзор матчей Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" одолел "Андерлехт" в дополнительное время без травмировавшегося Златана Ибрагимовича
Авто
Страшно до слез: странные автомобили Шанхая Китайцы не только копируют. Иногда они сами пытаются рисовать крутые машины. Но по результатам сложно сказать, что хотели дизайнеры — рассмешить или напугать
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок В настоящее время актриса занята на съемках в Европе в фильме американского режиссера
Недвижимость
Россиян освободят от поверок счетчиков
Госдума изменит правила очередности капремонта
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Надежда Ручка ждет первенца Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь