560 населенных пунктов без электроэнергии на юге и в центре республики
560 населенных пунктов в 22 районах страны отключены от электроснабжения. Такие данные приводит СЧС и компания «Gaz Natural Fenosa».
560 населенных пунктов в 22 районах страны отключены от электроснабжения. Такие данные приводит СЧС и компания «Gaz Natural Fenosa».
Тяжелая ситуация в Криулянском, Страшенском, Оргеевском, Чимишлийском, Леовском, Хынчештском, Кантемирском, Каушанском,
По данным министерства транспорта закрыто движение по некоторым трассам в центре и на юге республики.
В приоритетном порядке службы работают над главными улицами и въездами в город, в том числе:
a) Сектор Буюканы — ул. Василе Лупу — ул. Тудор Владимиреску — ул. Иона Крянгэ — бульвар Штефан чел Маре
b) Сектор Рышкановка — Московский бульвар — ул. Киев — бульвар Ренаштерий — бульвар Григоре Виеру — ул. Митрополит Бэнулеску Бодони
c) Сектор Ботаника — ул. Мунчештская
d) Сектор Centru — ул. Василе Александри — Хынчештское шоссе — ул. Миорица — ул. Gheorghe Георге Асаки — ул. Измаил.
В расчистку дорог включены 230 единиц техники.