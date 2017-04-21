Пропавшего подростка ищут в Родионово-Несветайском районе

Пропавшего 15-летнего Андрея Карабанова ищут полицейские в Родионово-Несветайском районе Ростовской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, 20 апреля школьник ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. Приметы пропавшего: на вид 15 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения, серо-голубые глаза, темно-русые волосы, при волнении речь становится неразборчивой.