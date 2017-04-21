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12:22 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Пропавшего подростка ищут в Родионово-Несветайском районе

Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просят позвонить полицию.

Пропавшего 15-летнего Андрея Карабанова ищут полицейские в Родионово-Несветайском районе Ростовской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, 20 апреля школьник ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. Приметы пропавшего: на вид 15 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения, серо-голубые глаза, темно-русые волосы, при волнении речь становится неразборчивой.

Особые приметы: на внутренней стороне правой ладони имеется нарост в виде шишки. В день исчезновения подросток был одет в темно-серую куртку, серые толстовку, жилет и брюки, белую рубашку и черную обувь. При себе имел синий рюкзак. Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просят позвонить полицию по телефонам: 8 (863 40) 3−02−64 или 02.

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