Пропавшего подростка ищут в Родионово-Несветайском районе

Пропавшего 15-летнего Андрея Карабанова ищут полицейские в Родионово-Несветайском районе Ростовской области.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, 20 апреля школьник ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. Приметы пропавшего: на вид 15 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения, серо-голубые глаза, темно-русые волосы, при волнении речь становится неразборчивой.
Особые приметы: на внутренней стороне правой ладони имеется нарост в виде шишки. В день исчезновения подросток был одет в темно-серую куртку, серые толстовку, жилет и брюки, белую рубашку и черную обувь. При себе имел синий рюкзак. Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просят позвонить полицию по телефонам: 8 (863 40) 3−02−64 или 02.