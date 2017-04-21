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12:30 (мск), источник: Интерфакс

При нападении на приемную УФСБ в Хабаровске убиты три человека

Погибли сотрудник ФСБ, посетитель и нападавший.

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — В результате нападения на приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю погиб сотрудник ФСБ и один из посетителей, нападавший убит, сообщает Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России.

«21 апреля в 17:02 по местному времени в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям», — сообщили в пятницу «Интерфаксу» в ЦОС ФСБ России.

«Нападавший уничтожен», — заявили в ЦОС ФСБ. Там отметили, что на месте происшествия проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия. Других подробностей о произошедшем пока не сообщается.

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