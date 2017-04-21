При нападении на приемную УФСБ в Хабаровске убиты три человека

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — В результате нападения на приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю погиб сотрудник ФСБ и один из посетителей, нападавший убит, сообщает Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России.

«21 апреля в 17:02 по местному времени в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям», — сообщили в пятницу «Интерфаксу» в ЦОС ФСБ России.