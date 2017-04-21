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12:44 (мск), источник: Сибинформ.com

Руководство ВСЖД заявило резком росте ДТП на переездах с начала 2017 года

Руководство ВСЖД заявило резком росте числа дорожно-транспортных происшествий на автомобильных переездах, которых с начала 2017 года было зафиксировано шесть, в то время, как за весь 2016 год их было пять.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, в связи с этим железнодорожники призвали водителей автотранспорта соблюдать правила дорожного движения и сохранять бдительность при пересечении железнодорожных переездов.

«15 января 2017 года в Казачинско-Ленском районе на участке Окунайский — Улькан Восточно-Сибирской железной дороги произошло ДТП на железнодорожном нерегулируемом переезде, — сообщает служба корпоративных коммуникаций. — Водитель автомобиля КАМАЗ из-за неисправности автомобиля в нарушение требований правил дорожного движения не принял мер к остановке приближающегося поезда, тем самым допустив столкновение с грузовым составом».

16 февраля 2017 года на железнодорожном переезде между станциями Бирюсинск и Тайшет водитель грузового автокрана «МАЗ», грубо нарушив правила дорожного движения, сбив плиту УЗП, выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось.

Кроме того, произошло два случая ДТП, повлёкших за собой перерыв в движении поездов. Так, 18 февраля 2017 года между станциями Кежемская — Речушка водитель грузового автомобиля КАМАЗ выехал на железнодорожный переезд с поднятым по причине неисправности гидроманипулятором, в результате чего была повреждена контактная сеть. Аналогичный случай произошёл 21 февраля 2017 года на переезде участка Новочунка — Сосновые Родники. Как следствие, движение поездов на данных участках было приостановлено.

10 марта 2017 года в районе станции Нюра водителем автомашины Honda совершено проследование через железнодорожный переезд на запрещающий красный сигнал перед приближающимся поездом. Машинистом применено экстренное торможение, но ввиду малого расстояния столкновения с автотранспортным средством избежать не удалось.

23 марта 2017 года на регулируемом железнодорожном переезде на перегоне Лена-Янталь произошло столкновение поезда с легковым автомобилем марки «Lexus». Автомобиль остановился перед железнодорожным переездом на расстоянии 150−200 м, но затем начал проследование железнодорожного переезда несмотря на запрещающие сигналы светофора.

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