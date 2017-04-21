Защищать интересы Голушко будет известный адвокат Хабаров

Стали известны новые подробности об обысках в компании депутата Госдумы от Омской области Андрея Голушко. Сегодня около 12 часов дня следователи вместе с СОБРом начали выемку в «Омскгоргазе» и в «Акции», связываемых с именем бизнесмена.

Как передает с места событий наш корреспондент Ирина Любых, офис «Акции» закрыт. Однако только что там появился элитный омский адвокат Андрей Хабаров. Ему позволили зайти в здание. Судя по всему, настал критический момент, в котором понадобилась помощь защитника.

Адвокат известен своими высокими гонорарами. Среди его клиентов были такие статусные персоны, как бывший заместитель министра строительства и ЖКК региона Михаил Тюфягин, экс-глава Кормиловского района Иосиф Ровейн, бывший начальник Россельхознадзора по Омской области Виктор Лаутеншлегер, экс-начальник ГУ жилищного контроля, госстроительного надзора и госэкспертизы Омской области Олег Хилько, бывший председатель РЭК Владислав Ходус. Сейчас Андрей Хабаров защищает интересы депутата Заксобрания Омской области Хабулды Шушубаева.