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12:43 (мск), источник: Om1.ru

Защищать интересы Голушко будет известный адвокат Хабаров

Через несколько часов после начала обысков в холдинговой компании «Акция» в закрытый силовиками офис приехал известный адвокат, к услугам которого омская элита прибегает в самых критических случаях.

Стали известны новые подробности об обысках в компании депутата Госдумы от Омской области Андрея Голушко. Сегодня около 12 часов дня следователи вместе с СОБРом начали выемку в «Омскгоргазе» и в «Акции», связываемых с именем бизнесмена.

Как передает с места событий наш корреспондент Ирина Любых, офис «Акции» закрыт. Однако только что там появился элитный омский адвокат Андрей Хабаров. Ему позволили зайти в здание. Судя по всему, настал критический момент, в котором понадобилась помощь защитника.

Адвокат известен своими высокими гонорарами. Среди его клиентов были такие статусные персоны, как бывший заместитель министра строительства и ЖКК региона Михаил Тюфягин, экс-глава Кормиловского района Иосиф Ровейн, бывший начальник Россельхознадзора по Омской области Виктор Лаутеншлегер, экс-начальник ГУ жилищного контроля, госстроительного надзора и госэкспертизы Омской области Олег Хилько, бывший председатель РЭК Владислав Ходус. Сейчас Андрей Хабаров защищает интересы депутата Заксобрания Омской области Хабулды Шушубаева.

Добавим, что Андрей Хабаров является другом Андрея Голушко. Самого депутата Госдумы, по некоторым данным, нет в Омске. Равно как отсутствует его бизнес-партнер, депутат Сергей Калинин, который сейчас мчится в Омск, чтобы разобраться с ситуацией.

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