В Башкирии 20-летний водитель на скорости врезался в электроопору

Предположительно, молодой автолюбитель пренебрег дорожными и погодными условиями, превысил скорость и врезался в опору. В результате ДТП водитель не пострадал, машина получила серьезные механические повреждения.

«Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения соблюдать ПДД. Межсезонье в этом году несколько затягивается, погода и температура воздуха — нестабильны. Опытные водители знают, как обманчиво мокрое дорожное покрытие и состояние обочин. Превышение скорости грозит потерей управления», — предупредили в ведомстве.