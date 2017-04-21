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12:41 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии 20-летний водитель на скорости врезался в электроопору

УФА, 21 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане водитель на скорости врезался в электроопору. По информации пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, накануне днем по улице Комсомольской в Туймазах 20-летний местный житель ехал за рулем ВАЗ-21061.

Предположительно, молодой автолюбитель пренебрег дорожными и погодными условиями, превысил скорость и врезался в опору. В результате ДТП водитель не пострадал, машина получила серьезные механические повреждения.

«Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения соблюдать ПДД. Межсезонье в этом году несколько затягивается, погода и температура воздуха — нестабильны. Опытные водители знают, как обманчиво мокрое дорожное покрытие и состояние обочин. Превышение скорости грозит потерей управления», — предупредили в ведомстве.

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