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12:44 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Три человека пострадали в ДТП с шестью автомобилями в Аксайском районе

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Источник: Аргументы и факты

Три человека пострадали в результате ДТП с участием шести автомобилей в Аксайском районе Ростовской области 21 апреля.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, авария произошла в 9.20 на 1033-м километре трассы М-4 «Дон».

По предварительным данным, Opel Astra, водитель которого не справился с управлением, столкнулся с автомобилями Toyota Avensis, Scania, Volkswagen Tiguan, Toyota Land Cruiser и КамАЗ.

В результате ДТП пострадали два пассажира Opel и один человек, находившийся в салоне Volkswagen.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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