Три человека пострадали в ДТП с шестью автомобилями в Аксайском районе
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Три человека пострадали в результате ДТП с участием шести автомобилей в Аксайском районе Ростовской области 21 апреля.
Как сообщает
По предварительным данным, Opel Astra, водитель которого не справился с управлением, столкнулся с автомобилями Toyota Avensis, Scania, Volkswagen Tiguan, Toyota Land Cruiser и КамАЗ.
В результате ДТП пострадали два пассажира Opel и один человек, находившийся в салоне Volkswagen.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.