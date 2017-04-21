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12:59 (мск), источник: PROUFU.ru

Село на юге Башкирии эвакуируют из-за небывалого разлива реки

Спасатели собираются эвакуировать жителей села Верхнемурсаляево в Кугарчинском районе. Вышедшая из берегов река Большой Ик в пятницу утром начала подтапливать населенный пункт.

Ситуация обостряется с каждым часом, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе района.

«С утра было подтоплено 8−10 домов. Сейчас уже больше. Если вода продолжит прибывать, подтопит еще», — сообщил ProUfu.ru сотрудник службы спасения.

Прибывающая вода также размыла дороги, затопила сады и огороды сельчан.

«Я живу здесь 40 лет. Такого никогда не было. Одна часть села полностью ушла под воду. — рассказала жительница села Верхнемурсаляево Гузалия Кутлугильдина. — Вода стала прибывать внезапно. Уровень реки начал подниматься позавчера. А сегодня нас уже топит. В сарае у меня несколько сантиметров воды. Скотину нужно выводить. Улицы села превратились в море».

По словам сельчанки, эвакуация пока не началась.

«Если вода будет прибывать и дальше, заберемся на крышу дома и там переждем», — шутит она.

На место выехало руководство района. Население Верхнемурсаляево — около 150 человек.

ProUfu.ru следит за развитием событий.

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