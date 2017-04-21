Стала известна личность погибшего в шахте в Башкирии

Сегодня утром, 21 апреля, по предварительной информации в Сибайском филиале Учалинского ГОКа прогремел взрыв. Пострадали двое рабочих, одного из них спасти не удалось. Стала известна личность погибшего — это 44-летний местный житель Виталий Г.

Работал в УГОКе мужчина давно, был на хорошему счету, коллеги характеризуют его как настоящего профессионала в своем деле. У Виталия остался сын-второклассник и любимая супруга: сегодня она не дождалась мужа с работы.

Администрация предприятия ЧП пока не комментирует.