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12:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Стала известна личность погибшего в шахте в Башкирии

Трагедия произошла сегодня утром, 21 апреля.

Сегодня утром, 21 апреля, по предварительной информации в Сибайском филиале Учалинского ГОКа прогремел взрыв. Пострадали двое рабочих, одного из них спасти не удалось. Стала известна личность погибшего — это 44-летний местный житель Виталий Г.

Работал в УГОКе мужчина давно, был на хорошему счету, коллеги характеризуют его как настоящего профессионала в своем деле. У Виталия остался сын-второклассник и любимая супруга: сегодня она не дождалась мужа с работы.

Администрация предприятия ЧП пока не комментирует.

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