Водолазы не смогли спуститься к затонувшему в Черном море сухогрузу из-за шторма

Водолазы приступят к работам в районе Керченского пролива, где затонул сухогруз «Герои Арсенала», как только позволят погодные условия, сообщили агентству «Интерфакс-Юг» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю в пятницу, 21 апреля.

В пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России сообщили, что группа специалистов с опытом проведения работ на больших глубинах находятся в повышенной готовности на базе отряда в Геленджике.

Вместе с тем, на пятницу и субботу в районе Керченского пролива объявлено штормовое предупреждение. По информации диспетчерской службы Керченской паромной переправы, 21 и 22 апреля прогнозируется ухудшение метеоусловий — увеличение скорости ветра до 20 м/с.

Как сообщал «Югополис», в четверг, 19 апреля, в Черном море на удалении 19 морских миль от мыса Железный Рог (Краснодарский край, Таманский полуостров), вблизи Керченского пролива потерпел крушение сухогруз «Герои Арсенала» (судовладелец Gunes shipping, Турция, флаг Панама).

Судно следовало из порта Азов Ростовской области в Турцию, перевозя зерно. На борту находился экипаж из 12 человек (девять граждан Украины, два гражданина России, один гражданин Грузии).

По информации «Росморречфлота», причиной морской катастрофы стал шторм. Сухогруз водоизмещением 3,5 тысячи тонн раскололся надвое и затонул.

В первый день поисков спасатели извлекли из воды тела трех погибших моряков. Один член экипажа был спасен.

Дальнейшие поиски пока результатов не дали.