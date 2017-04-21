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13:14 (мск), источник: 112.ua

В Черновцах на улице взорвалась граната, повреждено здание

Взрыв прогремел сегодня на рассвете.

Источник: 112.ua

В Черновцах сегодня около 4:00 утра взорвалась граната РГД-5. Об этом со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции пишет «Молодой буковинец».

По предварительной информации ведомства, на улице Мазепы, 15-Б произошло повреждение здания в результате взрыва гранаты РГД-5.

На месте происшествия пиротехники были найдены осколки гранаты.

Ранее в Виннице в результате взрыва погиб 20-летний военнослужащий, ранены еще трое молодых людей.

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