В Черновцах на улице взорвалась граната, повреждено здание

В Черновцах сегодня около 4:00 утра взорвалась граната РГД-5. Об этом со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции пишет «Молодой буковинец».

По предварительной информации ведомства, на улице Мазепы, 15-Б произошло повреждение здания в результате взрыва гранаты РГД-5.

На месте происшествия пиротехники были найдены осколки гранаты.

Ранее в Виннице в результате взрыва погиб 20-летний военнослужащий, ранены еще трое молодых людей.