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13:22 (мск), источник: Ictv.ua

Масштабная ДТП в центре Запорожья — 8 пострадавших

В Запорожье на Вознесеновской дамбе около 5.00 перевернулся маршрутный микроавтобус с 15 пассажирами, 8 из них госпитализированы, у троих — серьезные травмы.

Об этом в комментарии Интерфакс-Украина сообщил пресс-офицер патрульной полиции Запорожья Юлия Шеймухова.

— ДТП произошло во время дождя, водитель микроавтобуса, в котором находилось 15 пассажиров, не справился с управлением на скользкой дороге. Как выяснилось, также имело место превышение скоростного режима, — уточнила она.

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