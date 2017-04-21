Масштабная ДТП в центре Запорожья — 8 пострадавших

Об этом в комментарии Интерфакс-Украина сообщил пресс-офицер патрульной полиции Запорожья Юлия Шеймухова.

— ДТП произошло во время дождя, водитель микроавтобуса, в котором находилось 15 пассажиров, не справился с управлением на скользкой дороге. Как выяснилось, также имело место превышение скоростного режима, — уточнила она.