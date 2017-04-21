Масштабная ДТП в центре Запорожья — 8 пострадавших
В Запорожье на Вознесеновской дамбе около 5.00 перевернулся маршрутный микроавтобус с 15 пассажирами, 8 из них госпитализированы, у троих — серьезные травмы.
В Запорожье на Вознесеновской дамбе около 5.00 перевернулся маршрутный микроавтобус с 15 пассажирами, 8 из них госпитализированы, у троих — серьезные травмы.
Об этом в комментарии
— ДТП произошло во время дождя, водитель микроавтобуса, в котором находилось 15 пассажиров, не справился с управлением на скользкой дороге. Как выяснилось, также имело место превышение скоростного режима, — уточнила она.