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13:52 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Игорное заведение закрыли в центре Иркутска

Правоохранители изъяли семь игровых автоматов, системный блок и деньги.

Следователями совместно с сотрудниками полиции пресечена деятельность игорного заведения, расположенного на улице Литвинова, 17 в Иркутске. В ходе обыска изъято семь единиц игрового оборудования, системный блок и денежные средства. Установлена личность арендатора помещения, им оказался местный житель 1980 года рождения. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

«В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия», — отметили в ведомстве.

Следственное управление СКР по Иркутской области напоминает гражданам о работе телефона доверия: 8 (3952) 20−46−54, по которому каждый может сообщить о преступлении, в том числе о работе игровых салонов.

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