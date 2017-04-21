Игорное заведение закрыли в центре Иркутска

Следователями совместно с сотрудниками полиции пресечена деятельность игорного заведения, расположенного на улице Литвинова, 17 в Иркутске. В ходе обыска изъято семь единиц игрового оборудования, системный блок и денежные средства. Установлена личность арендатора помещения, им оказался местный житель 1980 года рождения. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

«В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия», — отметили в ведомстве.