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13:25 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

По факту ЧП в шахте Сибайского ГОК возбуждено уголовное дело

В Следственном управление СКР по Республике Башкортостан возбудили уголовное дело после хлопка в шахте Сибайского филиала ОАО «Учалинского горно-обогатительного комбината».

Дело возбуждено по указанию руководителя регионального управления СКР Григория Житенева по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ».

По версии следствия, при выполнении взрывных работ в шахте произошел хлопок. В результате 43-летний рабочий скончался на месте, а 51-летний мужчина был госпитализирован в городскую больницу.

 — Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится осмотр места происшествия, изымается служебная документация. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления, — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Республике Башкортостан.

Напомним, ЧП произошло сегодня в первой половине дня. Первоначально сообщалось об одном пострадавшем.

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