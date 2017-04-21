По факту ЧП в шахте Сибайского ГОК возбуждено уголовное дело
В Следственном управление СКР по Республике Башкортостан возбудили уголовное дело после хлопка в шахте Сибайского филиала ОАО «Учалинского
В Следственном управление СКР по Республике Башкортостан возбудили уголовное дело после хлопка в шахте Сибайского филиала ОАО «Учалинского
Дело возбуждено по указанию руководителя регионального управления СКР Григория Житенева по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ».
По версии следствия, при выполнении взрывных работ в шахте произошел хлопок. В результате 43-летний рабочий скончался на месте, а 51-летний мужчина был госпитализирован в городскую больницу.
— Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится осмотр места происшествия, изымается служебная документация. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления, — прокомментировали в
Напомним, ЧП произошло сегодня в первой половине дня. Первоначально сообщалось об одном пострадавшем.