На трассе фура с башкирскими номерами столкнулась с «Шевроле» с молодоженами, есть погибшие

На повороте к селу Отар-Дубровка «Шевроле» с удмуртскими номерами врезалась в фуру «Фредлайнер» с башкирскими номерами и грузовиком «ГАЗ-53». В результате страшной аварии мужчины — водитель и пассажир иномарки — погибли на месте, две пассажирки «Шевроле» были доставлены в больницу.

По информации пользователи соцсетей, одна из женщин скончалась, за жизнь молодой девушки борются врачи.