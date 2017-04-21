На трассе фура с башкирскими номерами столкнулась с «Шевроле» с молодоженами, есть погибшие

На повороте к селу Отар-Дубровка «Шевроле» с удмуртскими номерами врезалась в фуру «Фредлайнер» с башкирскими номерами и грузовиком «ГАЗ-53». В результате страшной аварии мужчины — водитель и пассажир иномарки — погибли на месте, две пассажирки «Шевроле» были доставлены в больницу.
По информации пользователи соцсетей, одна из женщин скончалась, за жизнь молодой девушки борются врачи.
Издание отмечает, что в легковом автомобиле ехала семья — родители и молодая пара. Молодожены возвращались из свадебного путешествия. Они прибыли из Таиланда в аэропорт Казани, где их встретили родственники. Когда произошло смертельное ДТП, семья ехала домой в Воткинск.