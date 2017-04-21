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13:24 (мск), источник: Интерфакс

Установлена личность напавшего на приемную ФСБ в Хабаровске

Молодой человек 1999 года рождения, застреливший сотрудника ФСБ и посетителя, возможно, был неонацистом.

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — Мужчиной, который в пятницу устроил стрельбу в приемную управления ФСБ в Хабаровске и был ликвидирован, оказался житель Хабаровского края, предположительно, имеющий отношение к неонацистам, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

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«Личность совершившего преступление в Хабаровске установлена — это уроженец и житель Хабаровского края Конев А. В., 1999 года рождения. Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе», — сказали в пятницу «Интерфаксу» в ЦОС ФСБ. Там отметили, что оперативно-следственные действия продолжаются.

Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что в результате нападения на приемную УФСБ по Хабаровскому краю погиб сотрудник ФСБ и один из посетителей, а нападавший был уничтожен.

«21 апреля в 17:02 по местному времени в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям», — отметили в ЦОС. Там добавили, что в результате «погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей — граждан стран СНГ, второй ранен».

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