Пьяный уралец пытался откупиться от инспекторов ДПС
КУШВА, 21 апреля, ИА УралПолит.Ru. В Кушве задержан пьяный водитель, предложивший инспекторам ДСП взятку в размере 19 тысяч рублей.
КУШВА, 21 апреля, ИА УралПолит.Ru. В Кушве задержан пьяный водитель, предложивший инспекторам ДСП взятку в размере 19 тысяч рублей.
УАЗ Патриот был остановлен сотрудниками ГИБДД 17 апреля напротив дома № 17 на улице Станционной. Мужчина, находившийся за рулем автомобиля, был в состоянии алкогольного опьянения.
«В присутствии понятых сотрудниками
Несмотря на предупреждении о недопустимости дачи взятки должностному лицу мужчина оставил в патрульном автомобиле 19 денежных купюр достоинством одна тысяча рублей.
«Инспекторами ДПС информация была передана в дежурную часть ММО МВД России “Кушвинский”, откуда незамедлительно была направлена