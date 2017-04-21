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13:32 (мск), источник: УралПолит.ру

Пьяный уралец пытался откупиться от инспекторов ДПС

КУШВА, 21 апреля, ИА УралПолит.Ru. В Кушве задержан пьяный водитель, предложивший инспекторам ДСП взятку в размере 19 тысяч рублей.

УАЗ Патриот был остановлен сотрудниками ГИБДД 17 апреля напротив дома № 17 на улице Станционной. Мужчина, находившийся за рулем автомобиля, был в состоянии алкогольного опьянения.

«В присутствии понятых сотрудниками дорожно-патрульной службы водителю было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения. Но водитель стал предлагать автоинспекторам взятку в размере 19 тысяч рублей», — сообщили «УралПолит.Ru» в отделе пропаганды Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Несмотря на предупреждении о недопустимости дачи взятки должностному лицу мужчина оставил в патрульном автомобиле 19 денежных купюр достоинством одна тысяча рублей.

«Инспекторами ДПС информация была передана в дежурную часть ММО МВД России “Кушвинский”, откуда незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. Мужчина был задержан, и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — отмечают в ведомстве.

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