Пьяный уралец пытался откупиться от инспекторов ДПС

УАЗ Патриот был остановлен сотрудниками ГИБДД 17 апреля напротив дома № 17 на улице Станционной. Мужчина, находившийся за рулем автомобиля, был в состоянии алкогольного опьянения.

«В присутствии понятых сотрудниками дорожно-патрульной службы водителю было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения. Но водитель стал предлагать автоинспекторам взятку в размере 19 тысяч рублей», — сообщили «УралПолит.Ru» в отделе пропаганды Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Несмотря на предупреждении о недопустимости дачи взятки должностному лицу мужчина оставил в патрульном автомобиле 19 денежных купюр достоинством одна тысяча рублей.