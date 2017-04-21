Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
МИД РФ обеспокоен готовящейся НАТО провокации
Мать подозреваемых в теракте в Петербурге сделала заявление
Ученые восстановили облик женщины, жившей 13 тысяч лет назад
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
"Мы проиграли": полковник ВСУ о войне за Донбасс
Боец ВСУ показал, как пулеметы прошивают блокпосты
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
СМИ: 66-летняя Ирина Алферова заметно помолодела
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
10Протест одного
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
13:33 (мск), источник: dostup1.ru

Боевой арсенал обнаружен у жителя Миасса

В настоящее время решается вопрос о привлечении гражданина к уголовной ответственности и избрании меры пресечения.

В Миассе (Челябинская область) у местного жителя изъят боевой арсенал, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В жилом доме по улице Ленина у мужчины 1966 года рождения изъято охотничье ружье со сменными стволами 12 и 32 калибра, без номеров, вкладной ствол для стрельбы нарезными патронами калибра 7,62 миллиметра, нарезной ствол, газовый пистолет “ИЖ” без номера, а также боеприпасы различных калибров общим количеством 1 124 штуки», — сообщает пресс-центр ГУ МВД по Челябинской области.

В настоящее время решается вопрос о привлечении гражданина к уголовной ответственности и избрании меры пресечения.

В оперативно-профилактической операции «Арсенал» приняли участие сотрудники нескольких силовых организаций: Уголовного розыска областного главка, полицейские Миасса, ОМОН Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сбербанк запустил программу ипотеки под 8,4% и 8,9% для строящегося жилья
Установлена личность напавшего на приемную ФСБ в Хабаровске
Дворкович предложил ввести для чиновников «право на ошибку»
Минобороны прокомментировало перемещение техники к границам КНДР
Госдума приняла закон о переходе бюджетников на карты «Мир»
Состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Лиги чемпионов
Умерла еще одна пострадавшая при теракте в Петербурге
Рекордная подлодка-гигант встанет на службу ВМФ России
Спорт
В Европу без Ибрагимовича: обзор матчей Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" одолел "Андерлехт" в дополнительное время без травмировавшегося Златана Ибрагимовича
Авто
Страшно до слез: странные автомобили Шанхая Китайцы не только копируют. Иногда они сами пытаются рисовать крутые машины. Но по результатам сложно сказать, что хотели дизайнеры — рассмешить или напугать
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок В настоящее время актриса занята на съемках в Европе в фильме американского режиссера
Недвижимость
Россиян освободят от поверок счетчиков
Госдума изменит правила очередности капремонта
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Надежда Ручка ждет первенца Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь