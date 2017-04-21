Боевой арсенал обнаружен у жителя Миасса

В Миассе (Челябинская область) у местного жителя изъят боевой арсенал, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В жилом доме по улице Ленина у мужчины 1966 года рождения изъято охотничье ружье со сменными стволами 12 и 32 калибра, без номеров, вкладной ствол для стрельбы нарезными патронами калибра 7,62 миллиметра, нарезной ствол, газовый пистолет “ИЖ” без номера, а также боеприпасы различных калибров общим количеством 1 124 штуки», — сообщает пресс-центр ГУ МВД по Челябинской области.

В настоящее время решается вопрос о привлечении гражданина к уголовной ответственности и избрании меры пресечения.