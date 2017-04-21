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13:46 (мск), источник: Комсомольская правда

Стала известна возможная причина взрыва в шахте в Башкирии

Следком Башкирии возбудил уголовное дело.

Сегодня, 21 апреля, в Сибайском филиале Учалинского ГОКа прогремел взрыв. Пострадали двое рабочих, одного из них спасти не удалось. Информацию о ЧП подтвердили в Следственном комитете республики:

— Возбуждено уголовное дело за «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ». 43-летний рабочий скончался на месте происшествия, 51-летний мужчина был госпитализирован. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления.

В аварийно-спасательной службе РБ рассказали о состоянии пострадавшего:

— Мы отправляли вертолет, чтобы переправить его в Уфу. Состояние крайне тяжелое, 90 процентов ожогов.

Причина взрыва не называется, по предварительной информации мужчины работали взрывниками, так и сегодня они закладывали взрывное устройство, но оно детонировало.

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