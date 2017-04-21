За вылов 9 тысяч миног из Невы возбудили уголовное дело
Почти девять тысяч рыб примерной стоимостью около двух миллионов рублей выловили браконьеры из Невы. Мужчинам за рыбалку грозит до пяти лет тюрьмы.
Почти девять тысяч рыб примерной стоимостью около двух миллионов рублей выловили браконьеры из Невы. Мужчинам за рыбалку грозит до пяти лет тюрьмы.
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Примерная сумма ущерба может превысить 2 миллиона рублей.
Браконьерам от 26 до 51 года. За незаконную добычу возбуждено два уголовных дела.
Нарушителям грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы на пять лет с лишением права занимать определенные должности.