За вылов 9 тысяч миног из Невы возбудили уголовное дело

Как сообщает пресс-служба транспортной полиции 21 апреля, во время рейда, который сотрудники управления проводили на прошлой неделе, в разных местах на Неве им встретились компании рыбаков по 3 и 4 человека. В общей сложности в запрещенный период ловли с помощью 243 ловушек они вытащили из воды 8 тысяч 800 миног.

Примерная сумма ущерба может превысить 2 миллиона рублей.

Браконьерам от 26 до 51 года. За незаконную добычу возбуждено два уголовных дела.

Нарушителям грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы на пять лет с лишением права занимать определенные должности.