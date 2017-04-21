Захватившему в 2016 году отделение банка бизнесмену продлили арест

Как сообщили «Интерфаксу» в суде, срок содержания под стражей Петросяну был продлен на два месяца.

Петросяну было предъявлено обвинение в захвате заложников и терроризме, согласно результатам психолого-психиатрической экспертизы, он признан вменяемым.

Вечером 24 августа 2016 года в отделение Ситибанка на Большой Никитской улице в центре Москвы, в котором находились четыре человека, зашел мужчина с закрепленной на шее коробкой с проводами и начал угрожать, что взорвет себя. В течение вечера мужчина отпустил всех заложников и сдался.

Захватчиком оказался 55-летний обанкротившийся предприниматель Арам Петросян. Свою вину фигурант признал частично.

В качестве первостепенного мотива совершенного преступления следователи рассматривают тяжелое финансовое положение обвиняемого и отсутствие у него возможности выплатить кредиты различным банкам.