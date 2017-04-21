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19:29 (мск), источник: Интерфакс

Захватившему в 2016 году отделение банка бизнесмену продлили арест

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — Пресненский суд Москвы продлил до 24 июня арест бизнесмену Араму Петросяну, который летом прошлого года захватил отделение банка в центре Москвы.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили «Интерфаксу» в суде, срок содержания под стражей Петросяну был продлен на два месяца.

Петросяну было предъявлено обвинение в захвате заложников и терроризме, согласно результатам психолого-психиатрической экспертизы, он признан вменяемым.

Вечером 24 августа 2016 года в отделение Ситибанка на Большой Никитской улице в центре Москвы, в котором находились четыре человека, зашел мужчина с закрепленной на шее коробкой с проводами и начал угрожать, что взорвет себя. В течение вечера мужчина отпустил всех заложников и сдался.

Захватчиком оказался 55-летний обанкротившийся предприниматель Арам Петросян. Свою вину фигурант признал частично.

В качестве первостепенного мотива совершенного преступления следователи рассматривают тяжелое финансовое положение обвиняемого и отсутствие у него возможности выплатить кредиты различным банкам.

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