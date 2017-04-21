Захватившему в 2016 году отделение банка бизнесмену продлили арест
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — Пресненский суд Москвы продлил до 24 июня арест бизнесмену Араму Петросяну, который летом прошлого года захватил отделение банка в центре Москвы.
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — Пресненский суд Москвы продлил до 24 июня арест бизнесмену Араму Петросяну, который летом прошлого года захватил отделение банка в центре Москвы.
Как сообщили «Интерфаксу» в суде, срок содержания под стражей Петросяну был продлен на два месяца.
Петросяну было предъявлено обвинение в захвате заложников и терроризме, согласно результатам
Вечером 24 августа 2016 года в отделение Ситибанка на Большой Никитской улице в центре Москвы, в котором находились четыре человека, зашел мужчина с закрепленной на шее коробкой с проводами и начал угрожать, что взорвет себя. В течение вечера мужчина отпустил всех заложников и сдался.
Захватчиком оказался 55-летний обанкротившийся предприниматель Арам Петросян. Свою вину фигурант признал частично.
В качестве первостепенного мотива совершенного преступления следователи рассматривают тяжелое финансовое положение обвиняемого и отсутствие у него возможности выплатить кредиты различным банкам.