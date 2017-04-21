Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Специалисты выяснили, что такое измена
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Что делать, если пришла опека
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Франция ищет женщину. Какой должна быть первая леди?Последние пять лет Франция живет без первой леди. Однако скоро все изменится
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Россиян освободят от проверок счетчиков
В Ялте появились новостройки за миллион рублей
Бондарчук рассказал, как влюбился в Паулину Андрееву - СМИ
«Нейтрализация Калининграда»: эксперты - Пентагону
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
СМИ: 66-летняя Ирина Алферова заметно помолодела
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
22Цвет нации
10Протест одного
14«Дарю тебе звезду»
13:55 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми при столкновении машин серьёзно пострадали женщина и подросток

ДТП произошло на пересечении улицы Грибоедова и дороги Старцева-Ива.

Два пассажира серьёзно пострадали в Перми при столкновении автомобилей. ДТП произошло днём в 12.15 часов в пятницу, 21 апреля.

По предварительным данным, 40-летний водитель «Шевроле-Ланос» не предоставил преимущество в движении «Ладе-Приоре». В результате аварии 48-летняя женщина и 15-летний подросток, которые ехали в иномарке, получили травмы. Их срочно госпитализировали в больницу. Подросток получил травму головы и перелом голени. Женщине врачи поставили диагноз «сочетанная травма».

Как сообщили в пресс-службе ГИББД Перми, по факту аварии проводится проверка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Соколы России». Видео авиашоу
Установлена личность напавшего на приемную ФСБ в Хабаровске
Дворкович предложил ввести для чиновников «право на ошибку»
Минобороны прокомментировало перемещение техники к границам КНДР
АМК Украины попросил арестовать имущество «Газпрома»
Состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Лиги чемпионов
Умерла еще одна пострадавшая при теракте в Петербурге
Рекордная подлодка-гигант встанет на службу ВМФ России
Спорт
В Европу без Ибрагимовича: обзор матчей Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" одолел "Андерлехт" в дополнительное время без травмировавшегося Златана Ибрагимовича
Авто
Страшно до слез: странные автомобили Шанхая Китайцы не только копируют. Иногда они сами пытаются рисовать крутые машины. Но по результатам сложно сказать, что хотели дизайнеры — рассмешить или напугать
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок В настоящее время актриса занята на съемках в Европе в фильме американского режиссера
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Госдума изменит правила очередности капремонта
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Надежда Ручка ждет первенца Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь