В Перми при столкновении машин серьёзно пострадали женщина и подросток

Два пассажира серьёзно пострадали в Перми при столкновении автомобилей. ДТП произошло днём в 12.15 часов в пятницу, 21 апреля.

По предварительным данным, 40-летний водитель «Шевроле-Ланос» не предоставил преимущество в движении «Ладе-Приоре». В результате аварии 48-летняя женщина и 15-летний подросток, которые ехали в иномарке, получили травмы. Их срочно госпитализировали в больницу. Подросток получил травму головы и перелом голени. Женщине врачи поставили диагноз «сочетанная травма».