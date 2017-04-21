В Омской области будут судить экс-главу Тарского района за премии самому себе

Его обвиняют в хищении чужого имущества с использование служебного положения. Силовики предполагают, что в 2014—2015 годы Зуйков, возглавлявший Тарский район, похитил 192 бюджетных миллиона рублей, выписывая премии самому себе.

В ходе следствия экс-глава района свою вину не признал.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу и направили уголовное дело в суд. Сергею Зуйкову «светит» до шести лет колонии.

Одновременно новый глава Тарского района Евгений Лысаков получил представление с требованием устранить причины, способствовавшие преступлению его предшественника и породившие недостаточный контроль за расходами бюджетных средств.