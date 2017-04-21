Пожизненный срок грозит 19-летнему новосибирцу за сбыт «синтетики» на миллион рублей

По данным ведомства, 19-летний молодой человек приехал в Новосибирск из соседнего района и решил нелегальным путем заработать себе на хлеб. Он забирал закладки с синтетическими наркотиками и гашишем, фасовал их на мелкие партии для розницы и прятал их в тайниках в окрестностях Новосибирска и Бердска.

Правоохранители задержали подозреваемого в Калининском районе как раз при оборудовании очередной «закладки». При нем оказали два свертка массой 5 граммов. Во время обыска его жилища полицейские нашли еще несколько пакетов с кристаллическим веществом.

Экспертиза показала, что вещество это — синтетический наркотик массой свыше 1,4 килограмм. Этого хватило бы на 10 тысяч доз. Стоимость находки составила приблизительно 1 млн рублей. В ходе обыска было изъято наркотическое средство гашиш массой 19 граммов.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 — покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. За это преступление ему может грозить пожизненный срок лишения свободы. Сейчас он заключен под стражу.