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14:01 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Пожизненный срок грозит 19-летнему новосибирцу за сбыт «синтетики» на миллион рублей

НОВОСИБИРСК, 21 апреля, РИА ФедералПресс. Сотрудники Управления по контролю за наркотиками ГУ МВД изъяли 1,4 килограмма синтетических наркотиков у 19-летнего юноши. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД региона.

По данным ведомства, 19-летний молодой человек приехал в Новосибирск из соседнего района и решил нелегальным путем заработать себе на хлеб. Он забирал закладки с синтетическими наркотиками и гашишем, фасовал их на мелкие партии для розницы и прятал их в тайниках в окрестностях Новосибирска и Бердска.

Правоохранители задержали подозреваемого в Калининском районе как раз при оборудовании очередной «закладки». При нем оказали два свертка массой 5 граммов. Во время обыска его жилища полицейские нашли еще несколько пакетов с кристаллическим веществом.

Экспертиза показала, что вещество это — синтетический наркотик массой свыше 1,4 килограмм. Этого хватило бы на 10 тысяч доз. Стоимость находки составила приблизительно 1 млн рублей. В ходе обыска было изъято наркотическое средство гашиш массой 19 граммов.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 — покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. За это преступление ему может грозить пожизненный срок лишения свободы. Сейчас он заключен под стражу.

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