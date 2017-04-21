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14:01 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Мошковском районе водолазы нашли тело погибшего на дамбе мужчины

Первая жертва паводка. Только что стало известно — в селе Мотково Мошковского района на реке Ора водолазы нашли тело местного жителя.

Источник: Вести - Новосибирск

«Вести» рассказывали, река Ора разлилась. Затопило дамбу. Сильным течением смыло пастуха, который пытался перейти с берега на берег. Шел на работу. Поиски человека организовали только на второй день после происшествия. И уже после вмешательства корреспондентов «Вестей».

Добавим, что паводок разделил село Мотково на две части. Отрезаны водой 8 человек. Сегодня в деревню привезли лодку, на реке натянули трос, и поставили дежурного, который по мере необходимости будет доставлять жителей с берега на берег.

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