В Мошковском районе водолазы нашли тело погибшего на дамбе мужчины

«Вести» рассказывали, река Ора разлилась. Затопило дамбу. Сильным течением смыло пастуха, который пытался перейти с берега на берег. Шел на работу. Поиски человека организовали только на второй день после происшествия. И уже после вмешательства корреспондентов «Вестей».

Добавим, что паводок разделил село Мотково на две части. Отрезаны водой 8 человек. Сегодня в деревню привезли лодку, на реке натянули трос, и поставили дежурного, который по мере необходимости будет доставлять жителей с берега на берег.