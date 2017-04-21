ОМОН вывел из мечети прихожан

21 апреля пользователи соцсетей заметили, как ОМОН вывел из мечети на Осинской прихожан. Информацию о проведении операции подтвердили в краевом УФСБ. Но в пресс-службе отказались от комментариев.

В ГУ МВД России по краю сообщили, что на месте работает Росгвардия. Связаться с духовным управлением мусульман Пермского края не удалось.