ОМОН вывел из мечети прихожан
В УФСБ по Пермскому краю подтвердили, что событие имело место быть, однако ситуацию комментировать отказались.
В УФСБ по Пермскому краю подтвердили, что событие имело место быть, однако ситуацию комментировать отказались.
21 апреля пользователи соцсетей заметили, как ОМОН вывел из мечети на Осинской прихожан. Информацию о проведении операции подтвердили в краевом УФСБ. Но в
В ГУ МВД России по краю сообщили, что на месте работает Росгвардия. Связаться с духовным управлением мусульман Пермского края не удалось.