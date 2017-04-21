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14:05 (мск), источник: Новости Перми

ОМОН вывел из мечети прихожан

В УФСБ по Пермскому краю подтвердили, что событие имело место быть, однако ситуацию комментировать отказались.

21 апреля пользователи соцсетей заметили, как ОМОН вывел из мечети на Осинской прихожан. Информацию о проведении операции подтвердили в краевом УФСБ. Но в пресс-службе отказались от комментариев.

В ГУ МВД России по краю сообщили, что на месте работает Росгвардия. Связаться с духовным управлением мусульман Пермского края не удалось.

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