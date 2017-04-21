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13:59 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде рецидивист обокрал коттедж на 60 тыс рублей

Возбуждено уголовное дело.

В Калининграде сотрудники полиции задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в краже из дома 50-летнего калининградца. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного УМВД в пятницу.

Преступление было совершено в ночь на 8 марта 2017 года. Злоумышленник, повредив стеклопакет окна, проник в коттедж, расположенный в садовом товариществе «Октябрьское», и похитил оттуда фотоаппарат, ноутбук, 5 золотых украшений и двое часов. Сумма ущерба составила 60 тыс рублей.

По подозрению в совершении преступления задержали 25-летнего калининградца, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков. В настоящее время мужчина находится в следственном изоляторе, куда он был помещён по ходатайству следствия, на основании решения суда. Похищенное имущество частично изъято.

По данному факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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