Ространснадзор выявил нарушения мер безопасности в петербургском метро
КРАСНОЯРСК, 21 апр — РИА Новости. Проверка
КРАСНОЯРСК, 21 апр — РИА Новости. Проверка
«Мы буквально через
«Мы не считаем с точки зрения количества (нарушений), мы считаем с точки зрения серьезности, значимости всех нарушений. Комиссия, штаб работает», — добавил он, отметив, что множественные нарушения обнаружены именно с точки зрения безопасности.
Ранее Басаргин говорил, что внеплановая проверка метрополитена Петербурга была начата 3 апреля и продлевается до начала мая
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