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18:43 (мск), источник: РИА Новости

Ространснадзор выявил нарушения мер безопасности в петербургском метро

КРАСНОЯРСК, 21 апр — РИА Новости. Проверка Санкт-Петербургского метрополитена выявила многочисленные нарушения в части безопасности, сообщил РИА Новости глава Ространснадзора Виктор Басаргин.

Источник: РИА "Новости"

«Мы буквально через неделю-через две, когда там все следственные вещи закончатся, все это представим. Там есть нарушения, да — связанные с мерами безопасности, техническими средствами, людьми, которые стоят на пропуске. Мы комплексно все это покажем», — сказал Басаргин, отвечая на вопрос, выявлены ли нарушения при проверке метро в Петербурге.

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«Мы не считаем с точки зрения количества (нарушений), мы считаем с точки зрения серьезности, значимости всех нарушений. Комиссия, штаб работает», — добавил он, отметив, что множественные нарушения обнаружены именно с точки зрения безопасности.

Ранее Басаргин говорил, что внеплановая проверка метрополитена Петербурга была начата 3 апреля и продлевается до начала мая из-за ее синхронизации со следственными действиями.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее количество жертв, по последним данным, составляет 16, включая террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции «Площадь Восстания», а потом взорвал себя в вагоне поезда.

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