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14:34 (мск), источник: Обозреватель

Крещатик перекрыт: в центре Киева дорожный коллапс

21—24 апреля движение всех видов транспорта на ул. Трухановской и части ул. Крещатик будет запрещено.

В центре Киева в связи с перекрытием движения по Крещатику образовались масштабные пробки.

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Движение затруднено на бульваре Леси Украинки, бульваре Тараса Шевченко, ул. Бассейной, Шота Руставели.

Отметим, что 21—24 апреля движение всех видов транспорта на ул. Трухановской и части ул. Крещатик будет запрещено. Такая мера связана с проведением в Киеве Национальных спортивных соревнований «Игры непокоренных».

Будет запрещено движение всех видов транспорта в местах проведения мероприятий на ул. Трухановской с 00:00 до 17:00 22 апреля и на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до Майдана Незалежности) с 12:00 21 апреля до 06:00 24 апреля.

Также столичные власти поручили коммунальному предприятию «Киевтранспарксервис» в случае необходимости приостановить парковку и стоянку на указанных улицах на время проведения мероприятий.

Как сообщал «Обозреватель», ранее стало известно, какие дороги перекроют в Киеве на время «Евровидения-2017».

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