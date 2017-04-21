Крещатик перекрыт: в центре Киева дорожный коллапс
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В центре Киева в связи с перекрытием движения по Крещатику образовались масштабные пробки.
Движение затруднено на бульваре Леси Украинки, бульваре Тараса Шевченко, ул. Бассейной, Шота Руставели.
Отметим, что
Будет запрещено движение всех видов транспорта в местах проведения мероприятий на ул. Трухановской с 00:00 до 17:00 22 апреля и на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до Майдана Незалежности) с 12:00 21 апреля до 06:00 24 апреля.
Также столичные власти поручили коммунальному предприятию «Киевтранспарксервис» в случае необходимости приостановить парковку и стоянку на указанных улицах на время проведения мероприятий.
Как сообщал «Обозреватель», ранее стало известно, какие дороги перекроют в Киеве на время «Евровидения-2017».