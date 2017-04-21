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15:05 (мск), источник: ДЕЙТА

Установлена личность напавшего на приемную ФСБ

Установлена личность молодого человека, который убил двоих сегодня в приемной УФСБ по Хабаровскому краю. Об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на Интерфакс.

«Личность совершившего преступление в Хабаровске установлена — это уроженец и житель Хабаровского края Конев А. В., 1999 года рождения. Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе», — сказали в пятницу Интерфаксу в ЦОС ФСБ. Там отметили, что оперативно-следственные действия продолжаются.

Напомним, что сегодня около 17 часов неизвестный открыл стрельбу в приемной регионального УФСБ в Хабаровске. Погиб один сотрудник ФСБ и один посетитель, еще один посетитель был ранен. Сам нападавший убит сотрудниками ФСБ.

Как сообщил ИА «Дейта» информированный источник, в настоящее время силы правопорядка на Дальнем Востоке приведены в повышенную боевую готовность. Кроме того, меры по усилению охраны воинских частей и военных городков приняты в Вооруженных Силах.

Улугбек Тимуридов.

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