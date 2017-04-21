Бомбы у напавшего на приемную ФСБ в Хабаровске не было

«При осмотре специалистами-взрывотехниками личных вещей А. Конева, открывшего стрельбу в приемной Управления ФСБ по Хабаровскому краю, взрывного устройства не обнаружено», — заявили в пятницу «Интерфаксу» в Центре общественных связей ФСБ России.

Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что в результате нападения на приемную УФСБ по Хабаровскому краю погиб сотрудник ФСБ и один из посетителей, нападавший уничтожен.

Нападавшим оказался житель Хабаровского края, есть сведения о его принадлежности к неонацистской группе. «Личность совершившего преступление в Хабаровске установлена — это уроженец и житель Хабаровского края Конев А. В., 1999 г. р. Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе», — сообщили в пятницу «Интерфаксу» в ЦОС ФСБ РФ.