В омском цирке рецидивистка украла у артистки из Москвы косметичку
Ущерб составил 14, 4 тысяч рублей. Найдена и подозреваемая в преступлении.
Ущерб составил 14, 4 тысяч рублей. Найдена и подозреваемая в преступлении.
В полицию обратилась администратор цирка, сообщив о пропаже кейса с косметикой и бижутерии. Имущество похитили у артистки московского цирка, у кого точно, не уточняется, прямо из гримерки.
Ущерб пострадавшая оценила в 14,4 тысяч рублей.
В свою очередь, свидетели помогли полицейским установить личность подозреваемой, которые видели девушку, заглядывающую в разные кабинеты.
По описанию внешности сотрудники уголовного розыска выяснили, что преступление совершено неоднократно ранее судимой жительницей Ленинского округа. Похищенный органайзер с косметикой, изъятый в ее квартире, следователь ОП № 9 УМВД России по г. Омску приобщил к материалам уголовного дела, возбужденного по ст. 158 УК РФ «Кража».
Несмотря на то, что воровке всего 20 лет, она привлекалась к уголовной ответственности 10 раз. Это совершение краж, угона, мошенничество, грабеж. Из мест лишения свободы вышла в сентябре прошлого года.
Также правоохранители проверяют причастность рецидивистки к кражам, совершенным из кабинетов различных учреждений.