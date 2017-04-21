В омском цирке рецидивистка украла у артистки из Москвы косметичку

В полицию обратилась администратор цирка, сообщив о пропаже кейса с косметикой и бижутерии. Имущество похитили у артистки московского цирка, у кого точно, не уточняется, прямо из гримерки.

Ущерб пострадавшая оценила в 14,4 тысяч рублей.

В свою очередь, свидетели помогли полицейским установить личность подозреваемой, которые видели девушку, заглядывающую в разные кабинеты.

По описанию внешности сотрудники уголовного розыска выяснили, что преступление совершено неоднократно ранее судимой жительницей Ленинского округа. Похищенный органайзер с косметикой, изъятый в ее квартире, следователь ОП № 9 УМВД России по г. Омску приобщил к материалам уголовного дела, возбужденного по ст. 158 УК РФ «Кража».

Несмотря на то, что воровке всего 20 лет, она привлекалась к уголовной ответственности 10 раз. Это совершение краж, угона, мошенничество, грабеж. Из мест лишения свободы вышла в сентябре прошлого года.

Также правоохранители проверяют причастность рецидивистки к кражам, совершенным из кабинетов различных учреждений.