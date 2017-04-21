Павел Филип: после снегопада ожидается наводнение
Глава правительства Молдовы Павел Филип сообщил, что при таянии выпавшего снега возникают риски наводнений.
Глава правительства Молдовы Павел Филип сообщил, что при таянии выпавшего снега возникают риски наводнений.
По словам
Министр окружающей среды Валерий Мунтяну подтвердил, что риск наводнения остается, так как завтра температура воздуха значительно вырастет и снег начнет таять.
Также Валерий Мунтяну отметил, что необходимо расчистить реки и водоемы от упавших веток и деревьев, которые могут заблокировать отток воды, что, в свою очередь, может привести к наводнению во многих населенных пунктах.