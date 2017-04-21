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18:48 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Двух педагогов из Петербурга оштрафовали за обмороженные ноги детей

Воспитанники дома творчества пострадали во время похода в Мурманскую область.

Источник: РИА "Новости"

В Петербурге двух педагогов оштрафовали после того, как их подопечные обморозили ноги, сообщает Росбалт со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

По данным ведомства, ранее воспитанники Дома детского творчества «Фонтанка-32» отправились из Петербурга в поход в Мурманскую область. Конечной точкой маршрута было Среднее Лувеньгское озеро в районе Кандалакши.

Перед выходом руководитель группы не проверил наличие у ребят теплой обуви, и впоследствии трое детей получили обморожение. Пострадавшим оказали медицинскую помощь в районе больнице Кандалакши.

Невнимательного педагога и его коллегу из маршрутно-квалификационной комиссии оштрафовали, а в адрес директора дома творчества внесено представление.

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