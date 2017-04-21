В Молдове перевернулся пассажирский автобус с детьми
Пассажирский автобус перевернулся этим утром на трассе. В нём находилось 18 человек, большинство из них — дети.
Пассажирский автобус перевернулся этим утром на трассе. В нём находилось 18 человек, большинство из них — дети.
В результате аварии пострадавшие получили легкие травмы.
Как сообщает полиция, маршрутка следовала из Единец в монастырь Сахарна в Резинском районе.
На помощь пострадавшим подоспел экипаж патрульных.
Сейчас пассажиры и водитель находятся в Шолданештском инспекторате полиции. Раненым оказали необходимую помощь, предоставили горячую еду и чай.
Отметим, что за минувшие сутки в стране произошло 139 аварий, в которых пострадали 11 человек.