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15:34 (мск), источник: Publika.md

В Молдове перевернулся пассажирский автобус с детьми

Пассажирский автобус перевернулся этим утром на трассе. В нём находилось 18 человек, большинство из них — дети.

Источник: Publika.md

В результате аварии пострадавшие получили легкие травмы.

Как сообщает полиция, маршрутка следовала из Единец в монастырь Сахарна в Резинском районе.

На помощь пострадавшим подоспел экипаж патрульных.

Сейчас пассажиры и водитель находятся в Шолданештском инспекторате полиции. Раненым оказали необходимую помощь, предоставили горячую еду и чай.

Отметим, что за минувшие сутки в стране произошло 139 аварий, в которых пострадали 11 человек.

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