В Молдове перевернулся пассажирский автобус с детьми

В результате аварии пострадавшие получили легкие травмы.

Как сообщает полиция, маршрутка следовала из Единец в монастырь Сахарна в Резинском районе.

На помощь пострадавшим подоспел экипаж патрульных.

Сейчас пассажиры и водитель находятся в Шолданештском инспекторате полиции. Раненым оказали необходимую помощь, предоставили горячую еду и чай.

Отметим, что за минувшие сутки в стране произошло 139 аварий, в которых пострадали 11 человек.